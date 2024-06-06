Interviene a soccorrere feriti

Sara Verdi | 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Interviene a soccorrere feriti' è 'Cri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRI

Come completare la definizione

  • Definizione: Interviene a soccorrere feriti
  • Risposta: CRI
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: C__
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Nei cruciverba, 'Interviene a soccorrere feriti' si risolve con Cri

La soluzione associata alla definizione "Interviene a soccorrere feriti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cri'.

Schemi utili per Cri

  • Schema parole: 3
  • La soluzione inizia con C
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: C__
  • Schema finale: CRI

Le 3 lettere della soluzione Cri

C Como
R Roma
I Imola

La soluzione 'Cri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Interviene a soccorrere feriti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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