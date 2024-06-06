Interviene a soccorrere feriti
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Interviene a soccorrere feriti' è 'Cri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CRI
Come completare la definizione
- Definizione: Interviene a soccorrere feriti
- Risposta: CRI
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: C__
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Nei cruciverba, 'Interviene a soccorrere feriti' si risolve con Cri
La soluzione associata alla definizione "Interviene a soccorrere feriti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cri'.
Schemi utili per Cri
- Schema parole: 3
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: C__
- Schema finale: CRI
Le 3 lettere della soluzione Cri
La soluzione 'Cri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Interviene a soccorrere feriti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola interviene: Interviene per salvare opere d arte Operaio che interviene dopo un guasto Interviene con i ferri
Definizioni con la parola feriti: Si calcolano con i caduti e i feriti Vi si adagiano i feriti Danneggiati, feriti
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cura i feriti nei westernInterviene con gli aereiSi svolge per i feritiInterviene con gli arnesiInterviene con i dovuti arnesi
E R T O T