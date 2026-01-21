Vi si adagiano i feriti

SOLUZIONE: LETTIGHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si adagiano i feriti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si adagiano i feriti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lettighe? Le strutture in ospedale dove i pazienti vengono sistemati temporaneamente dopo un intervento o durante le cure sono chiamate lettighe. Sono utilizzate per accogliere i feriti o malati in modo rapido e pratico, garantendo loro un riposo dignitoso. Questi letti mobili permettono di organizzare efficacemente gli spazi e facilitano il trasferimento dei pazienti tra diverse aree di assistenza.

La soluzione associata alla definizione "Vi si adagiano i feriti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si adagiano i feriti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lettighe:

L Livorno E Empoli T Torino T Torino I Imola G Genova H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si adagiano i feriti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

