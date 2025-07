Interviene con i ferri nei cruciverba: la soluzione è Chirurgo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Interviene con i ferri' è 'Chirurgo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIRURGO

Curiosità e Significato di Chirurgo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Chirurgo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Chirurgo? Interviene con i ferri significa operare chirurgicamente utilizzando strumenti metallici, come forbici o bisturi. La parola chiave è chirurgo, ovvero il professionista che esegue interventi medici per curare malattie o traumi, spesso avvalendosi di strumenti metallici. In sintesi, il chirurgo interviene direttamente sul corpo per riparare o trattare problemi di salute, garantendo il benessere del paziente.

Come si scrive la soluzione Chirurgo

Se "Interviene con i ferri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

H Hotel

I Imola

R Roma

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

