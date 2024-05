La Soluzione ♚ Interviene con gli aerei La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AVIAZIONE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Interviene con gli aerei. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Interviene con gli aerei: Aggressiva: conquista l'etiopia, proclama la nascita dell'impero italiano, interviene nella guerra civile spagnola e occupa l'albania. nel maggio 1939 firma... L'aviazione è il complesso delle attività che coinvolgono qualsiasi tipo di apparecchio adatto al volo (aerodine), incluse le attività tecniche e scientifiche, il personale, le organizzazioni e gli enti regolatori interessati. Per estensione può includere anche gli aerostati. Suddivisa in aviazione militare e aviazione civile, ha avuto degli sviluppi notevoli nel corso degli anni, soprattutto per le sperimentazioni e le ricadute tecnologiche dovute all'uso delle aerodine a scopi militari; anche l'astronautica, attraverso i programmi spaziali dei vari paesi coinvolti nella corsa allo spazio, ha fornito materiali e stimoli all'evoluzione, e ...

Altre Definizioni con aviazione; interviene; aerei;