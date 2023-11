La definizione e la soluzione di: Si svolge per i feriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Si svolge per i feriti

Trasporto di feriti, ammalati, e infortunati al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. nei secoli precedenti, il termine era utilizzato per i carri militari... Le garze sono una classe di tessuti dall'intreccio solitamente molto aperto e trasparente, ma comunque stabile. Dal latino gazatum o dal francese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : La gara di pittura che si svolge all aperto; Si svolge scrivendo; Si svolge alla presenza di un medium; Si svolge secondo il rito; Per il soccorso di feriti ; Cura i feriti nei western; Si chiude con morti e feriti ; Assiste feriti ;

