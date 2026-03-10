Si calcolano con i caduti e i feriti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si calcolano con i caduti e i feriti' è 'Dispersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISPERSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si calcolano con i caduti e i feriti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si calcolano con i caduti e i feriti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Dispersi? In situazioni di emergenza come guerre o disastri naturali, molte persone scompaiono senza lasciare traccia. Questi individui vengono spesso descritti come dispersi, poiché non si conosce il loro destino esatto. La ricerca di chi è scomparso si basa sul conteggio di coloro che sono stati trovati feriti o deceduti, mentre i dispersi rappresentano ancora un'incognita. La loro assenza crea incertezza e preoccupazione tra familiari e soccorritori. La speranza di ritrovarli vivi resta sempre viva.

Quando la definizione "Si calcolano con i caduti e i feriti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si calcolano con i caduti e i feriti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Dispersi:

D Domodossola I Imola S Savona P Padova E Empoli R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si calcolano con i caduti e i feriti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

