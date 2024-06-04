Il David che ha scritto il romanzo Infinite Jest

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il David che ha scritto il romanzo Infinite Jest' è 'Foster Wallace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOSTER WALLACE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il David che ha scritto il romanzo Infinite Jest" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il David che ha scritto il romanzo Infinite Jest". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Foster Wallace? Foster Wallace è uno scrittore di grande talento che ha dato vita a opere complesse e innovative. Tra i suoi capolavori spicca un romanzo che esplora le sfumature della mente umana e la società contemporanea, offrendo spunti di riflessione profondi. La sua capacità narrativa e la cura nei dettagli rendono le sue storie coinvolgenti e stimolanti. La sua figura è diventata un punto di riferimento nel panorama letterario del nostro tempo. La sua produzione continua a essere oggetto di studio e ammirazione.

In presenza della definizione "Il David che ha scritto il romanzo Infinite Jest", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il David che ha scritto il romanzo Infinite Jest" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Foster Wallace:

F Firenze O Otranto S Savona T Torino E Empoli R Roma W Washington A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il David che ha scritto il romanzo Infinite Jest" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

