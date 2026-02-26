Il David tra i grandi attaccanti della Juventus

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il David tra i grandi attaccanti della Juventus' è 'Trezeguet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREZEGUET

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il David tra i grandi attaccanti della Juventus" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il David tra i grandi attaccanti della Juventus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Trezeguet? Trezeguet è stato uno dei protagonisti più importanti nella storia della Juventus, conosciuto per la sua capacità di segnare in modo decisivo. La sua presenza in attacco ha portato numerosi successi alla squadra, grazie alla sua freddezza e precisione sotto porta. Con un carattere forte e determinato, ha saputo adattarsi alle sfide del calcio internazionale, diventando un punto di riferimento per i tifosi bianconeri. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti indimenticabili che hanno lasciato un segno nel club.

Per risolvere la definizione "Il David tra i grandi attaccanti della Juventus", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il David tra i grandi attaccanti della Juventus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trezeguet:

T Torino R Roma E Empoli Z Zara E Empoli G Genova U Udine E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il David tra i grandi attaccanti della Juventus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

