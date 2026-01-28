Il pittore David lo ritrasse assassinato

Home / Soluzioni Cruciverba / Il pittore David lo ritrasse assassinato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il pittore David lo ritrasse assassinato' è 'Marat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARAT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il pittore David lo ritrasse assassinato" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il pittore David lo ritrasse assassinato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Marat? Marat fu una figura importante durante la Rivoluzione francese, noto anche per essere stato ritratto da diversi artisti. Uno dei dipinti più celebri rappresenta il momento della sua morte, catturando l'intensità e il dramma della scena. Questo quadro è diventato simbolo di sacrificio e passione politica, testimonianza dell'impatto che la sua figura ebbe sulla storia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il pittore David lo ritrasse assassinato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marat

La definizione "Il pittore David lo ritrasse assassinato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il pittore David lo ritrasse assassinato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Marat:

M Milano A Ancona R Roma A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il pittore David lo ritrasse assassinato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fu pugnalato nel bagno da Carlotta CordayLo uccise Carlotta CordayFu ucciso in una vasca da bagnoDavid lo ritrasse assassinatoLo Chagall pittoreLo intinge il pittoreIl pittore lo esegue allo specchioLo sono David Gandy e Sean O Pry