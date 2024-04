La Soluzione ♚ De Cataldo che ha scritto Romanzo criminale

La soluzione di 9 lettere per la definizione: De Cataldo che ha scritto Romanzo criminale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIANCARLO

Curiosità su De cataldo che ha scritto romanzo criminale: romanzo criminale è un film del 2005 diretto da michele placido tratto dall'omonimo romanzo del 2002 scritto da giancarlo de cataldo ed edito dalla casa... Giancarlo è un nome proprio di persona italiano maschile.

