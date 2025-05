Procura nei cruciverba: la soluzione è Delega

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Procura' è 'Delega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DELEGA

Curiosità e Significato di "Delega"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Delega più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Delega.

Una delega è un'autorizzazione che una persona conferisce a un'altra per agire in suo nome o per gestire determinate responsabilità, compiti o decisioni. Questa pratica è comune in ambito legale, aziendale e personale, permettendo a chi delega di concentrarsi su altre attività, mantenendo comunque il controllo sulle proprie questioni.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Consente di agire per altriDà il permesso di agire per un altra personaIncarico per procuraLo procura un velo davanti agli occhiProcura interviste alla divaProcura tutto quel che occorre per arredare la scena teatrale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Delega

Se "Procura" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B T A S E K Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BASKET" BASKET

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.