Dà il permesso di agire per un altra persona
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dà il permesso di agire per un altra persona' è 'Delega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DELEGA
Perché la soluzione è Delega? La parola delega si riferisce alla possibilità di autorizzare qualcun altro ad agire in nome proprio, attribuendogli poteri specifici. Questa autorizzazione permette a una persona di incaricare un’altra di svolgere determinate funzioni o compiti, mantenendo comunque un ruolo di supervisione o controllo. La delega è spesso utilizzata in ambito lavorativo, amministrativo o legale per ottimizzare i processi e affidare responsabilità. La sua applicazione contribuisce a una gestione più efficace delle attività.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà il permesso di agire per un altra persona". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Dà il permesso di agire per un altra persona nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Delega
La definizione "Dà il permesso di agire per un altra persona" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà il permesso di agire per un altra persona" conferma che la soluzione 'Delega' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Delega
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà il permesso di agire per un altra persona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Delega' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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