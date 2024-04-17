Dà il permesso di agire per un altra persona

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dà il permesso di agire per un altra persona' è 'Delega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELEGA

Perché la soluzione è Delega? La parola delega si riferisce alla possibilità di autorizzare qualcun altro ad agire in nome proprio, attribuendogli poteri specifici. Questa autorizzazione permette a una persona di incaricare un’altra di svolgere determinate funzioni o compiti, mantenendo comunque un ruolo di supervisione o controllo. La delega è spesso utilizzata in ambito lavorativo, amministrativo o legale per ottimizzare i processi e affidare responsabilità. La sua applicazione contribuisce a una gestione più efficace delle attività.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà il permesso di agire per un altra persona". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Dà il permesso di agire per un altra persona nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Delega

La definizione "Dà il permesso di agire per un altra persona" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà il permesso di agire per un altra persona" conferma che la soluzione 'Delega' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Delega

D Domodossola E Empoli L Livorno E Empoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà il permesso di agire per un altra persona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Delega' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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