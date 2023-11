La definizione e la soluzione di: Incarico per procura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DELEGA

Stato nominato componente della procura distrettuale antimafia (dda) di palermo. fino al 2012 è stato magistrato della procura di palermo dove, nelle vesti... Stato nominato componente delladistrettuale antimafia (dda) di palermo. fino al 2012 è stato magistrato delladi palermo dove, nelle vesti... La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Incarico per procura : incarico; procura; Gravoso incarico ; Ha un incarico di fiducia; incarico provvisorio; Scegliere per un incarico ; Hanno l incarico di eseguire le ultime volontà del de cuius; Qualità di ciò che procura danno; Lo procura un velo davanti agli occhi; procura interviste alla diva; procura per riscuotere; Per procura ;

