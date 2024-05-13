Consente di agire per altri nei cruciverba: la soluzione è Delega

Sara Verdi | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Consente di agire per altri' è 'Delega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DELEGA

Curiosità e Significato di Delega

Vuoi sapere di più su Delega? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Delega.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà facoltà di agire in nome d altriDanno facoltà di agire in nome d altriL articolo per altriGuidano per conto di altriConsente di risentirsi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Consente di agire per altri - Delega

Come si scrive la soluzione Delega

Se ti sei imbattuto nella definizione "Consente di agire per altri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 6 lettere della soluzione Delega:
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
E Empoli
G Genova
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A L N I G V R E

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.