Consente di agire per altri nei cruciverba: la soluzione è Delega
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Consente di agire per altri' è 'Delega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
DELEGA
Curiosità e Significato di Delega
Vuoi sapere di più su Delega? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Delega.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà facoltà di agire in nome d altriDanno facoltà di agire in nome d altriL articolo per altriGuidano per conto di altriConsente di risentirsi
Come si scrive la soluzione Delega
Se ti sei imbattuto nella definizione "Consente di agire per altri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Delega:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A A L N I G V R E
