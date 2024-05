Può essere autonoma

Significato della soluzione per: Puo essere autonoma

Nel gergo comune, il termine azienda è sinonimo di impresa; in realtà, l'impresa è costituita dall'imprenditore e dall'azienda. ) e rapporti legali (per esempio: i debiti, contratti con i clienti e con i fornitori) posseduti dall'imprenditore nell'esercizio dell'attività commerciale, ovverosia una universalità patrimoniale. L'azienda in diritto è l'insieme di tutti i diritti (per esempio: proprietà, brevetti, contratti di lavoro con i dipendenti, crediti.

Italiano: Sostantivo: azienda ( approfondimento) f sing (pl.: aziende) . (economia) organizzazione di beni, capitali e persone col compito di produrre e dispensare beni e servizi, per soddisfare le esigenze della società in cambio di profitto azienda pubblica, che appartiene allo stato. azienda privata, che appartiene a una persona giuridica esterna allo stato.. (obsoleto) patrimonio di privati o enti pubblici.