In quella familiare lavorano molti parenti nei cruciverba: la soluzione è Azienda

Home / Soluzioni Cruciverba / In quella familiare lavorano molti parenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'In quella familiare lavorano molti parenti' è 'Azienda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZIENDA

Curiosità e Significato di Azienda

Non fermarti alla soluzione! Conosci Azienda più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Azienda.

Perché la soluzione è Azienda? Un'azienda è un'organizzazione formata da persone che collaborano per produrre beni o servizi, spesso condividendo legami familiari o di amicizia. È un luogo di lavoro dove molte famiglie trovano occupazione e crescita economica. In sostanza, rappresenta un insieme strutturato che svolge attività commerciali, contribuendo allo sviluppo economico e sociale. Quindi, un’azienda può essere anche un grande ambiente familiare e lavorativo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere autonomaUna ditta commercialeIn quella familiare lavorano genitori e figliInzuppa molti dolciNon familiare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Azienda

Hai davanti la definizione "In quella familiare lavorano molti parenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

Z Zara

I Imola

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E K S M R S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KERMESSE" KERMESSE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.