La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Una factotum della ditta' è 'Segretaria D Azienda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGRETARIA D AZIENDA

Curiosità e Significato di Segretaria D Azienda

Approfondisci la parola di 18 lettere Segretaria D Azienda: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Segretaria D Azienda? Una factotum della ditta è una persona che si occupa di molteplici compiti all’interno di un’azienda, svolgendo funzioni varie e spesso di supporto. È come un jolly, capace di gestire diverse mansioni per facilitare il lavoro quotidiano. La soluzione, segretaria d’azienda, rappresenta proprio questa figura poliedrica, fondamentale per l’organizzazione e il buon funzionamento dell’impresa.

Come si scrive la soluzione Segretaria D Azienda

Non riesci a risolvere la definizione "Una factotum della ditta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

Z Zara

I Imola

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

