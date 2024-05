Significato della soluzione per: Il giove della mitologia greca

I suoi simboli sono la folgore, il toro, l'aquila, la quercia e l'olivo. Figlio del titano Crono e di Rea, è il più giovane tra i suoi fratelli e le sue sorelle: Estia, Demetra, Era, Ade e Poseidone. Zeus (in greco antico: e AFI: [zdeus]) nella religione greca è il re degli dèi olimpi, dio del cielo e governatore dei fenomeni meteorologici, in particolare del tuono. Nel mito è sposato con Era (protettrice del matrimonio e dei figli), anche se nel santuario dell'oracolo di Dodona come sua consorte si venerava Dione (viene raccontato nell'Iliade che Zeus sia il padre di Afrodite, avuta con Dione).

Italiano: Nome proprio: Zeus ( approfondimento) . (mitologia) padre di tutti gli dei nel pantheon della Grecia classica. Varianti: Giove. Iuppiter.. Termini correlati: Era, Atena, Crono, Giunone, Minerva. Etimologia / Derivazione: e . [1].