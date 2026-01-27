I pianeti di Giove scoperti da Galileo

SOLUZIONE: MEDICEI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I pianeti di Giove scoperti da Galileo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I pianeti di Giove scoperti da Galileo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Medicei? Le lune di Giove scoperte da Galileo rappresentano un'importante conquista astronomica, ampliando la nostra comprensione del sistema solare. Questi satelliti, chiamati medicei in onore della famiglia Medici, testimoniano l'ingegno e la curiosità scientifica di Galileo. La scoperta ha rivoluzionato l'astronomia, dimostrando che non tutto ruota attorno alla Terra. Grazie a questa intuizione, si è aperto un nuovo orizzonte di conoscenza e di esplorazione spaziale.

Per risolvere la definizione "I pianeti di Giove scoperti da Galileo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I pianeti di Giove scoperti da Galileo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Medicei:

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola C Como E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I pianeti di Giove scoperti da Galileo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

