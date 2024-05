Significato della soluzione per: Barca di salvataggio

Una lancia è una piccola imbarcazione ausiliaria, costruita generalmente in legno, avente lo specchio di poppa quadrangolare, utilizzata per trasferire le persone dalle navi alla terraferma e da nave a nave. Nell'uso comune viene indicata anche come scialuppa, tuttavia questo termine non fa parte del linguaggio tecnico marinaresco ed è scarsamente utilizzato in ambito nautico.

Italiano: Sostantivo: scialuppa ( approfondimento) f sing (pl.: scialuppe) . (marina) imbarcazione atta a consentire ai passeggeri e all'equipaggio delle navi di abbandonare il natante in caso di necessità. Sillabazione: scia | lùp | pa. Pronuncia: IPA: /a'luppa/ . Etimologia / Derivazione: dal francese chaloupe, probabilmente derivazione. dell’olandese sloep cioè "imbarcazione" . Sinonimi: barca di salvataggio, lancia.