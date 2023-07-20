La barca con il felze

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La barca con il felze' è 'Gondola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GONDOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La barca con il felze" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La barca con il felze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Gondola? La gondola è una tipica imbarcazione veneziana caratterizzata da un design elegante e lunga, usata tradizionalmente per il trasporto nelle acque di Venezia. La sua caratteristica principale è il felze, una copertura che protegge i passeggeri dal sole e dalla pioggia. Questo tipo di barca rappresenta un simbolo della città, un mezzo di trasporto romantico e storico. La gondola rimane un'icona della cultura veneziana e un'esperienza unica per chi visita la laguna.

In presenza della definizione "La barca con il felze", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La barca con il felze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gondola:

G Genova O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La barca con il felze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

