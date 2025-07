Serve quando la nave affonda nei cruciverba: la soluzione è Scialuppa

SCIALUPPA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Scialuppa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scialuppa? Scialuppa è un piccolo natante di salvataggio utilizzato in mare, che si abbandona quando una nave sta affondando. È uno strumento di sicurezza fondamentale per mettere in salvo i marinai in emergenza. La parola richiama quindi l’idea di essere pronti a reagire e trovare una via di fuga quando tutto sembra perduto, simbolo di speranza anche nelle situazioni più critiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ci va la nave che affondaServe vini con il maritoServe per l abboccamentoLo scheletro della naveNon la lascia la nave ferma

Hai trovato la definizione "Serve quando la nave affonda" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

U Udine

P Padova

P Padova

A Ancona

