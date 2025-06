Una barchetta utile in caso di naufragio nei cruciverba: la soluzione è Scialuppa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una barchetta utile in caso di naufragio' è 'Scialuppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIALUPPA

Curiosità e Significato di "Scialuppa"

Perché la soluzione è Scialuppa? La scialuppa è una piccola imbarcazione di salvataggio utilizzata in mare per evacuare persone in caso di naufragio o emergenza. Leggera, resistente e facilmente trasportabile, permette di mettersi in salvo rapidamente. È un elemento fondamentale per garantire la sicurezza durante le traversate marittime, offrendo un mezzo di salvataggio affidabile quando tutto il resto fallisce.

Come si scrive la soluzione Scialuppa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una barchetta utile in caso di naufragio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

U Udine

P Padova

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O T E T R P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPETTRO" SPETTRO

