La Soluzione ♚ Carico di rancore e ostilità La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ASTIOSO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ASTIOSO

Significato della soluzione per: Carico di rancore e ostilita Italiano: Aggettivo: astioso m sing . che è carico di astio. Sostantivo: astioso m sing . chi è carico di astio. Sillabazione: a | stió | so. Pronuncia: IPA: as'tjoso/, /as'tjozo/ . Etimologia / Derivazione: deriva da astio . Sinonimi: animoso, avverso, geloso, invidioso, maldisposto, malevolo, ostile, rabbioso, rancoroso, velenoso, vendicativo. . Contrari: affabile, affettuoso, amichevole, amorevole, benevolo, bonario, cordiale.

