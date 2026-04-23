Lo si manda prima di iniziare le ostilità

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo si manda prima di iniziare le ostilità' è 'Ultimatum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ULTIMATUM

Perché la soluzione è Ultimatum? L'ultimatum rappresenta un messaggio formale inviato prima di avviare azioni aggressive o conflittuali. Si tratta di una richiesta o condizione che, se non rispettata, può portare a conseguenze immediate e decisive. Questa comunicazione serve a chiarire le intenzioni e le condizioni di una parte, lasciando all'altra la possibilità di agire di conseguenza. In situazioni diplomatiche o di negoziazione, l'ultimatum assume un ruolo cruciale nel determinare l'esito delle trattative.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si manda prima di iniziare le ostilità". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo si manda prima di iniziare le ostilità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ultimatum

Per risolvere la definizione "Lo si manda prima di iniziare le ostilità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si manda prima di iniziare le ostilità" conferma che la soluzione 'Ultimatum' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ultimatum

U Udine L Livorno T Torino I Imola M Milano A Ancona T Torino U Udine M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si manda prima di iniziare le ostilità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ultimatum' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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