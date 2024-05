La Soluzione ♚ Si dice all impiccione fatti gli tuoi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AFFARI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AFFARI

Significato della soluzione per: Si dice all impiccione fatti gli tuoi Affari tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell'access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol. Con oltre 2300 puntate prodotte, è considerato uno dei giochi a premi di maggior successo della storia della televisione italiana, nonché tra i più controversi, poiché oggetto di molteplici accuse sull'effettiva veridicità del suo svolgimento e su presunte irregolarità orchestrate dagli autori, sollevate a più riprese dal diretto competitor Striscia la notizia e discusse mediante azioni legali.

