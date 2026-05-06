Camiciotti da lavoro fatti di tela

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Camiciotti da lavoro fatti di tela' è 'Bluse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BLUSE

Perché la soluzione è Bluse? Le bluse sono capi di abbigliamento realizzati in tessuto di tela, pensati per essere indossati come indumenti da lavoro. Sono progettate per offrire resistenza e comodità, adattandosi alle esigenze di chi svolge attività manuali o professionali che richiedono abbigliamento pratico e durevole. La loro composizione in tela garantisce robustezza e facilità di manutenzione, rendendole ideali per ambienti industriali o artigianali. Le bluse sono un elemento fondamentale dell'abbigliamento da lavoro, rappresentando funzionalità e praticità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Camiciotti da lavoro fatti di tela". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Camiciotti da lavoro fatti di tela nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bluse

In presenza della definizione "Camiciotti da lavoro fatti di tela", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Camiciotti da lavoro fatti di tela" conferma che la soluzione 'Bluse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bluse

B Bologna L Livorno U Udine S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Camiciotti da lavoro fatti di tela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bluse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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