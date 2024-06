È propria dell impiccione

: Con il termine baby boomer (dall'inglese "appartenente al boom demografico dei bebè") viene comunemente indicata una persona nata in Nord America o in Europa tra il 1946 e il 1964, ovvero durante il periodo dell'esplosione demografica (boom) avvenuta in quegli anni, noto con il termine inglese "baby boom", che proseguì parallelo al boom economico registrato in questi paesi nel secondo dopoguerra (nonostante alcune interpretazioni non ortodosse includano in questa generazione anche chi è nato nel 1945).

Italiano: Sostantivo: invadenza f (pl.: invadenze) l'essere invadente, indiscreta e infastidiosa intromissione nei fatti degli altri . Sillabazione: in | va | dèn | za. Etimologia / Derivazione: da invadere . Sinonimi: indiscrezione. Termini correlati: invadere, invadente.