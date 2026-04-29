I lasciti fatti con il testamento

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I lasciti fatti con il testamento' è 'Legati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGATI

Perché la soluzione è Legati? I legati sono i lasciti effettuati tramite il testamento, che consentono a una persona di destinare beni o somme di denaro a soggetti specifici dopo la propria morte. Questi disposizioni riflettono le volontà del testatore e sono formalizzate attraverso il documento testamentario, garantendo che i desideri vengano rispettati. I legati possono riguardare oggetti, proprietà o somme di denaro, e vengono eseguiti secondo le modalità stabilite nel testamento. Sono strumenti di pianificazione patrimoniale molto utilizzati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I lasciti fatti con il testamento". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I lasciti fatti con il testamento nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Legati

In presenza della definizione "I lasciti fatti con il testamento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I lasciti fatti con il testamento" conferma che la soluzione 'Legati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Legati

L Livorno E Empoli G Genova A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I lasciti fatti con il testamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Legati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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