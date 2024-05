Significato della soluzione per: Dolce con uova e marsala

Sostantivo

Lo zabaione, o per ipercorrettismo zabaglione, è una crema dolce e spumosa a base di uova (tuorlo), zucchero e vino o vino liquoroso. Diede origine, in Italia, a noti liquori come il Vov e lo Zabov, entrambi marchi registrati. Il primo è del 1845 mentre il secondo risale all'ultimo dopoguerra. La ricetta è oggi diffusa in molti luoghi, legandosi ai diversi vini liquorosi tradizionali (Porto, Marsala, Xeres, Rivesaltes, Moscato).

zabaione ( approfondimento) m sing (pl.: zabaioni)

(gastronomia) crema spumosa e densa ottenuta cuocendo a bagnomaria tuorlo d'uovo frullato con zucchero, diluito con marsala o altro vino liquoroso zabaione al marsala

liquore di zabaione (senso figurato) (spregiativo) discorso o scritto confusionario. il suo libro è uno zabaione di luoghi comuni

Sillabazione

za | ba | ió | ne

Pronuncia

IPA: /dza.ba.'jo.ne/

Etimologia / Derivazione

Voce onomatopeica, di origine settentrionale, dapprima con il significato generico di mescolanza, guazzabuglio, forse dal tardo latino sabaia, una specie di birra, bevanda di orzo di origine illirica. Alcuni hanno proposto anche un collegamento con l'italiano zibaldone

Citazione

Sinonimi

(senso figurato) miscuglio, guazzabuglio, accozzaglia

Varianti

zabaglione

Alterati