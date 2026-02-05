Salparono da Quarto e sbarcarono a Marsala

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Salparono da Quarto e sbarcarono a Marsala' è 'Mille'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Salparono da Quarto e sbarcarono a Marsala" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Salparono da Quarto e sbarcarono a Marsala". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mille? Il termine richiama un'importante spedizione storica che ha coinvolto mille uomini partiti da Quarto e approdati a Marsala, segnando un episodio fondamentale nell'unità d'Italia. Questo numero rappresenta una forza numerosa e simbolica, spesso associata a grandi imprese e a momenti di svolta. La narrazione di questa vicenda evidenzia il valore del coraggio e della determinazione di un gruppo di persone che, con mille, contribuirono a un cambiamento significativo.

La soluzione associata alla definizione "Salparono da Quarto e sbarcarono a Marsala" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Salparono da Quarto e sbarcarono a Marsala" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mille:

M Milano I Imola L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Salparono da Quarto e sbarcarono a Marsala" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

