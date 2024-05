Un rapinatore volante

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Avvoltoio (anticamente Avoltoio o Avoltore) è il nome comune con cui si indicano uccelli rapaci che si nutrono primariamente di carogne. Esistono 23 specie di avvoltoio in tutto il mondo che si dividono in avvoltoi del Vecchio Mondo (grifoni e gipeti) e avvoltoi del Nuovo Mondo (condor). Gli avvoltoi del Vecchio Mondo comprendono 16 specie viventi originarie dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia; Gli avvoltoi del Nuovo Mondo sono limitati al Nord e al Sud America e sono costituiti da 7 specie viventi, tutte appartenenti alla famiglia Cathartidae. Caratteristica distintiva di quasi tutti gli avvoltoi è la testa calva e priva di piume. L'assenza di piume sul capo aiuta l'animale a mantenere la testa pulita mentre si nutre di carcasse e svolge anche un ruolo importante nella termoregolazione. Nonostante la loro cattiva reputazione di essere uccelli sporchi, gli avvoltoi sono uccelli puliti e svolgono un ruolo fondamentale in quanto spazzini.

avvoltoio ( approfondimento) m sing (pl.: avvoltoi)

(ornitologia) uccello rapace dell'ordije degli Accipitriformi, famiglia Accipitridi e Catartidi, che si nutre di carogne, con testa e collo senza piume o coperti da poca peluria e lungo becco adunco; avvoltoi del vecchio mondo la sua classificazione scientifica è Aegypiinae ( tassonomia); avvoltoi del nuovo mondo la sua classificazione scientifica è Cathartidae ( tassonomia) (senso figurato) persona rapace

Sillabazione

av | vol | tó | io

Pronuncia

IPA: /avvol'tojo/

Etimologia / Derivazione

dal latino vulturius

Citazione

Varianti

avoltoio, avvoltore

Iperonimi