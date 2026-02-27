Un ascensore volante

SOLUZIONE: ELICOTTERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ascensore volante" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ascensore volante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Elicottero? Un mezzo di trasporto che si muove in aria grazie a un rotore che genera portanza, consentendo di sorvolare ostacoli e terreni difficili da raggiungere con altri mezzi. È spesso utilizzato per soccorsi, trasporti rapidi e operazioni in zone remote o congestionate. La sua capacità di decollare e atterrare verticalmente lo rende molto versatile in vari contesti. Questo dispositivo, simile a un piccolo aereo, si eleva sopra il suolo e si sposta in modo agile, offrendo una vista dall’alto unica.

La soluzione associata alla definizione "Un ascensore volante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ascensore volante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ascensore volante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

