BASISTA

Curiosità e Significato di Basista

La parola Basista è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Basista.

Perché la soluzione è Basista? BASISTA è chi dice dà una mano al rapinatore, ovvero lo aiuta nel colpo. È un termine che indica chi suona il basso in una band, ma qui gioca sul doppio senso: dare una mano significa aiutare, mentre il basso è uno strumento fondamentale per il ritmo. La parola unisce quindi l’idea di supporto musicale e di assistenza in un contesto di furto.

Come si scrive la soluzione Basista

Hai davanti la definizione "Dà una mano al rapinatore... prima del colpo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

