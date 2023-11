La definizione e la soluzione di: L air inserito nel volante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

"fortezza volante") è un bombardiere pesante quadrimotore sviluppato negli anni trenta impiegato principalmente dalle united states army air forces nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Cosi è chi non è inserito ; Disco volante ;

Cerca altre Definizioni