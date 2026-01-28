Il rapinatore se la mette in testa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il rapinatore se la mette in testa' è 'Calza'.

SOLUZIONE: CALZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il rapinatore se la mette in testa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il rapinatore se la mette in testa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Calza? Una calza può essere indossata sulla testa, spesso per coprire i capelli o come accessorio divertente, ma anche come travestimento in situazioni insolite. In alcune storie o situazioni, un criminale potrebbe usare una calza per coprire il volto. La calza, quindi, diventa un elemento che può essere associato a chi cerca di nascondersi o di non essere riconosciuto. È un oggetto comune che può assumere ruoli diversi a seconda dell’uso.

Per risolvere la definizione "Il rapinatore se la mette in testa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il rapinatore se la mette in testa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Calza:

C Como A Ancona L Livorno Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il rapinatore se la mette in testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

