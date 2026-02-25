Aiuta il rapinatore senza partecipare al colpo

SOLUZIONE: BASISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aiuta il rapinatore senza partecipare al colpo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aiuta il rapinatore senza partecipare al colpo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Basista? Un basista è qualcuno che fornisce supporto a chi commette un reato senza essere direttamente coinvolto nell’azione. La sua presenza può essere fondamentale per facilitare le operazioni, offrendo strumenti, informazioni o semplicemente un appoggio morale. Spesso si tratta di una figura che agisce nell’ombra, mantenendo una distanza dall’attuazione del piano criminale. La sua funzione è quella di supportare senza mai partecipare attivamente, mantenendo così una certa distanza dall’obiettivo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Aiuta il rapinatore senza partecipare al colpo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aiuta il rapinatore senza partecipare al colpo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Basista:

B Bologna A Ancona S Savona I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aiuta il rapinatore senza partecipare al colpo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

