Eamon che fu un politico e patriota irlandese

Verbo

Intransitivo

valere (vai alla coniugazione)

avere forza, avere potere, avere dominio il tuo aiuto vale molto, non vale nulla avere merito, avere pregio questo suo consiglio vale poco, vale tantissimo avere prezzo, avere valore quanto vale questo quadro essere valido, essere vero, essere reale vale ciò che ho detto prima avere molte virtù pensava di non valere , invero è molto importante (matematica) corrispondere numericamente

Transitivo

valere

meritare il suo sforzo gli valse la vittoria

Sillabazione

va | lé | re

Pronuncia

IPA: /va.'le.re/

Etimologia / Derivazione

Dal latino valere che significa essere forte, vigoroso, valido, valoroso, in salute, riferito a persona. Dal latino volgare ci sono rimasti solo i significati figurati, presenti ma poco usati nel latino classico

Sinonimi

(di persona) contare, eccellere, essere stimato, influire, meritare, distinguersi, eccellere

contare, eccellere, essere stimato, influire, meritare, distinguersi, eccellere essere efficace, fruttare, giovare, ottenere, procurare, servire

corrispondere, equivalere, significare,

(di cosa) pesare,

pesare, (giuridicamente, logicamente ecc.) avere efficacia, avere validità

avere efficacia, avere validità (di bene, di merce) costare

costare (di vocabolo) indicare, designare, denotare, esprimere

indicare, designare, denotare, esprimere (di bene mobile o immobile) rendere

Parole derivate

equivalere, prevalere, valenza, valersi, valevole

Termini correlati

convalescente, rivalere, vaglia, Valeggio, valetudinario, valido, valore, valsente, valso, valuta, valuto

Proverbi e modi di dire

vale a dire

farsi valere : farsi ubbidire

: farsi ubbidire valere un occhio ( superlativo valere un occhio della testa): costare molto;