Vladimir Uljanov politico

: Lenin (letto /'lnin/ o più raramente /'ljnin/; in russo , ['lenn]), pseudonimo di Vladimir Il'ic Ul'janov () (in russo ; Simbirsk, 22 aprile 1870, 10 aprile del calendario giuliano – Gorki, 21 gennaio 1924), è stato un rivoluzionario, politico, filosofo e scrittore russo, poi sovietico, talvolta menzionato come Vladimir Lenin o come Nikolaj Lenin. Fu Primo ministro della Repubblica russa dal 1917 al 1918, della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa dal 1918 al 1922 e dell'Unione Sovietica dal 1922 al 1924.

Russo: Nome proprio: . il nome proprio Lenin () è più precisamente lo pseudonimo del rivoluzionario bolscevico russo Vladimir Il'ic Ul'janov ( ).