SOLUZIONE: EIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha avuto come presidente Eamon De Valera" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha avuto come presidente Eamon De Valera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Eire? EIRE è il nome con cui è conosciuta l'Irlanda, utilizzato frequentemente per riferirsi sia alla sua identità culturale che politica. Questo termine deriva dalla lingua irlandese e rappresenta la nazione stessa, enfatizzando le sue radici storiche e linguistiche. Durante il periodo in cui Eamon De Valera fu presidente, il nome venne adottato come simbolo di indipendenza e sovranità nazionale. La scelta di questo termine riflette l'orgoglio e l'autonomia della popolazione irlandese nel corso degli anni.

Quando la definizione "Ha avuto come presidente Eamon De Valera" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha avuto come presidente Eamon De Valera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Eire:

E Empoli I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha avuto come presidente Eamon De Valera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

