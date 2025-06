L arpa irlandese nei cruciverba: la soluzione è Celtica

CELTICA

Perché la soluzione è Celtica? L’arpa irlandese, o “celtica”, è uno strumento tradizionale simbolo della cultura celtica e irlandese. Rinomata per il suo suono dolce e melodioso, rappresenta un patrimonio storico e artistico di queste terre. La parola richiama l’identità e le radici antiche delle popolazioni celtiche, custodendo nel suo suono le storie e le tradizioni di un popolo ricco di mistero e fascino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è sia la lingua irlandese che quella scozzeseTipico strumento irlandeseUn tipico strumento musicale irlandeseDiffusa birra scura irlandeseL attrice irlandese DoodyIl drammaturgo irlandese autore di Pigmalione

