Il levriero irlandese in inglese irish

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il levriero irlandese in inglese irish' è 'Wolfhound'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WOLFHOUND

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il levriero irlandese in inglese irish" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il levriero irlandese in inglese irish". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Wolfhound? Il levriero irlandese, conosciuto anche come wolfhound in inglese, è una razza canina di grande taglia originaria dell’Irlanda. Questo cane si distingue per la sua corporatura snella e muscolosa, adatta a cacciare prede di grandi dimensioni come i lupi. La sua storia è antica e legata alle tradizioni irlandesi, dove era apprezzato per la sua velocità e resistenza. La loro presenza è spesso associata a immagini di nobiltà e grazia.

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Il levriero irlandese in inglese irish nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Wolfhound

Se la definizione "Il levriero irlandese in inglese irish" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il levriero irlandese in inglese irish" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Wolfhound:

W Washington O Otranto L Livorno F Firenze H Hotel O Otranto U Udine N Napoli D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il levriero irlandese in inglese irish" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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