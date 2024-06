Josip Broz politico

: Josip Broz, meglio noto come Tito (in serbo , pronuncia: /josib brôs tîto/; Kumrovec, 7 maggio 1892 – Lubiana, 4 maggio 1980), è stato un politico, rivoluzionario, militare e partigiano jugoslavo. Durante la seconda guerra mondiale condusse la guerra partigiana contro l'occupazione delle forze dell'Asse, spesso in concerto con gli Alleati, che lo sostennero anche a guerra finita e in opposizione ai filomonarchici del generale Mihailovic, dalle alleanze ondivaghe. Croato-sloveno di nascita, Tito aderì presto all'ideale comunista, frequentando molto l'Unione Sovietica.

Italiano: Nome proprio: Tito ( approfondimento) m (f.: Tita) . nome proprio di persona maschile. (religione), (cristianesimo) diciassettesimo libro dal Nuovo Testamento, composto di solo tre capitoli. (toponimo) cittadina in provincia di Potenza, in Basilicata. Sillabazione: Tì | to. Etimologia / Derivazione: Dal latino Titus, praenomen romano di origine incerta . Alterati: Titino. Tizio. Pronuncia: IPA: ['ti.