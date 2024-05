Un dolcetto a forma di mezzaluna

Tedesco

Sostantivo

Curiosità su: Il croissant (pronuncia italiana: /krwas'san/; letteralmente "crescente") è un prodotto da forno di origine austriaca, la cui versione di pasta sfoglia è tipica della Francia. Nonostante la stessa origine dal kipferl austriaco e alcuni ingredienti in comune, il croissant è un dolce diverso dal cornetto (chiamato brioche nelle regioni settentrionali): nell'impasto mancano le uova, cosa che comporta un più deciso aroma di burro, ed è di creazione più recente, risalendo all'apertura della Boulangerie Viennoise a Parigi nel 1838. La presenza delle uova nel croissant è limitata alla spennellatura dell'albume sulla superficie, per una migliore doratura. Il croissant è un particolare tipo di viennoiseries, con una preparazione simile alla pasta sfoglia che viene tagliata in triangoli, arrotolati e piegati a forma di mezzaluna, fatti lievitare e cotti in forno. I croissant sono un prodotto tradizionale delle panetterie e pasticcerie italiane, austriache e francesi dall'inizio del XX secolo.

Croissant n

(gastronomia) croissant

Sillabazione

Crois | sant

Pronuncia

IPA: /koa'sã/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal francese croissant

Iperonimi

Backware