Panino a forma di mezzaluna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Panino a forma di mezzaluna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CROISSANT

Significato/Curiosita : Panino a forma di mezzaluna

Lci-laltra-faccia-delle-qpiastrelleq-dorate-e-salate/ ^ il panino con le fette di savona. a tutta panissa (fritta), su tastingtheworld.it. url consultato... Il croissant (pronuncia italiana: /krwas'san/; letteralmente "crescente") è un prodotto da forno di origine austriaca, la cui versione di pasta sfoglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Panino a forma di mezzaluna : panino; forma; mezzaluna; Farcisce un classico panino da fast food ing; Un grosso panino a più strati; Può seguire disco e panino ; Il tipico panino del fastfood ing; panino con würstel; forma ggi di capra con il pepe; Frutti buoni con il forma ggio; La disciplina che forma future crocerossine; Dispositivo per l elaborazione di informa zioni; Dalla forma simile a quella di un ellissoide; mezzaluna dolce parente del kifli ungherese fra; Le brioche a forma di mezzaluna ; Le brioche a mezzaluna ; Ridotta in pezzetti con la mezzaluna ; La forma della mezzaluna ;

Cerca altre Definizioni