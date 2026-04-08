Una mezzaluna delimitata dal diametro
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una mezzaluna delimitata dal diametro' è 'Semicerchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SEMICERCHIO
Perché la soluzione è Semicerchio? Il semicirchio è una figura geometrica che rappresenta una metà di un cerchio, delimitata da una linea retta che collega due punti sulla circonferenza e dal arco stesso. Questa forma corrisponde a una mezzaluna, in quanto si ottiene dividendo un cerchio lungo il suo diametro. La sua caratteristica principale è la sua simmetria rispetto al diametro, che funge da linea di divisione tra le due parti uguali. La figura del semicirchio appare spesso in matematica e architettura.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una mezzaluna delimitata dal diametro". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Una mezzaluna delimitata dal diametro nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Semicerchio
In presenza della definizione "Una mezzaluna delimitata dal diametro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una mezzaluna delimitata dal diametro" conferma che la soluzione 'Semicerchio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Semicerchio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una mezzaluna delimitata dal diametro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Semicerchio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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