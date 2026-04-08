Una mezzaluna delimitata dal diametro

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una mezzaluna delimitata dal diametro' è 'Semicerchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEMICERCHIO

Perché la soluzione è Semicerchio? Il semicirchio è una figura geometrica che rappresenta una metà di un cerchio, delimitata da una linea retta che collega due punti sulla circonferenza e dal arco stesso. Questa forma corrisponde a una mezzaluna, in quanto si ottiene dividendo un cerchio lungo il suo diametro. La sua caratteristica principale è la sua simmetria rispetto al diametro, che funge da linea di divisione tra le due parti uguali. La figura del semicirchio appare spesso in matematica e architettura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una mezzaluna delimitata dal diametro". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una mezzaluna delimitata dal diametro nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Semicerchio

In presenza della definizione "Una mezzaluna delimitata dal diametro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una mezzaluna delimitata dal diametro" conferma che la soluzione 'Semicerchio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Semicerchio

S Savona E Empoli M Milano I Imola C Como E Empoli R Roma C Como H Hotel I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una mezzaluna delimitata dal diametro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Semicerchio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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