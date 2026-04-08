L assicella di legno per la mezzaluna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L assicella di legno per la mezzaluna' è 'Tagliere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAGLIERE

Perché la soluzione è Tagliere? Un tagliere è un oggetto di legno utilizzato comunemente in cucina per preparare alimenti. La sua funzione principale è quella di proteggere le superfici di lavoro e di offrire una superficie stabile per tagliare e affettare cibi vari. La presenza di una assicella di legno per la mezzaluna permette di svolgere queste operazioni in modo più sicuro ed efficiente. Questo utensile rappresenta un elemento indispensabile in ogni ambiente culinario.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L assicella di legno per la mezzaluna". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L assicella di legno per la mezzaluna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tagliere

Se la definizione "L assicella di legno per la mezzaluna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L assicella di legno per la mezzaluna" conferma che la soluzione 'Tagliere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tagliere

T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L assicella di legno per la mezzaluna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tagliere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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