Una delle province campane

Curiosità su: Benevento (AFI: [bene'vnto], ; Beneviento [bn'vjent] in beneventano) è un comune italiano di 56 043 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania. Chiamata inizialmente Malies dalle native popolazioni irpino-sannitiche per poi essere rinominata dagli antichi Romani prima Maleventum e infine Beneventum, la città vanta un cospicuo patrimonio storico-artistico e archeologico, frutto delle varie dominazioni e affiliazioni susseguitesi nel corso della sua storia. Dal giugno del 2011, la chiesa di Santa Sofia, edificata nel 760 dal duca longobardo Arechi II, è entrata a far parte del patrimonio dell'umanità UNESCO all'interno del sito seriale Longobardi in Italia: i luoghi del potere. Simbolo della città è l'arco di Traiano, che risulta essere uno degli archi trionfali romani con rilievi meglio conservati. È sede dell'arcidiocesi di Benevento.

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Campania in Italia

fu la città in cui gli Antichi Romani sconfissero una volta per tutte i Sanniti, ed al tempo si chiamava Maleventum. Forse è per questo che il nome fu cambiato in Benevento

