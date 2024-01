La definizione e la soluzione di: La città campana delle campane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Prodotti agroalimentari tradizionali campani, cucina campana e cucina napoletana. la cucina campana è una delle più apprezzate al mondo, potendo esportare...

Nola è un comune italiano di 33 841 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania.

È conosciuta come "città bruniana" per aver dato i natali al filosofo Giordano Bruno, e anche come "città dei Gigli" per la secolare Festa dei Gigli che si tiene annualmente nel mese di giugno (riconosciuta nel 2013 patrimonio immateriale dell’umanità dall'UNESCO).

Il centro storico e i ritrovamenti archeologici della zona ne testimoniano le origini antiche: gli Etruschi, nel VII secolo a.C., la fondarono con il nome di Hyria e successivamente i Sanniti che, dopo averla conquistata e ricostruita, la chiamarono Nuvla ("città nuova"). Lo scrittore latino Svetonio, nelle Vite dei Cesari, riporta che l'imperatore romano Augusto morì apud Nolam ("presso Nola"). A Nola inoltre, nel 1754, il vescovo e santo Alfonso Maria de' Liguori scrisse il celebre canto natalizio "Tu scendi dalle stelle".

Data la sua importanza storica, culturale e commerciale, è il centro principale dell'area nolana, cui appunto dà il nome.

Italiano

Aggettivo

nolano m





abitante della città di Nola in un'accezione più ampia abitante dell'Agro Nolano

Sostantivo

nolano m

comunemente utilizzato per indicare il filosofo Giordano Bruno

Sillabazione

no | là | no

Pronuncia

IPA: /no'lano/

Etimologia / Derivazione

dal nome della città di Nola