Le province belghe con Bruges e Gand

: All'interno del sistema federale belga, le competenze di tipo economico-territoriale (dall'economia al lavoro, dall'ecologia ai lavori pubblici, dall'agricoltura alla previdenza sociale) sono devolute agli organi politici delle regioni mentre quelle di tipo educativo-culturale sono gestite dalle Comunità linguistiche. Le regioni del Belgio costituiscono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese. Le Fiandre (in olandese: Vlaanderen; in fiammingo: Vloandern; in francese: Flandre; in tedesco: Flandern) sono una delle tre regioni che compongono il Belgio.

Italiano: Nome proprio: Fiandre ( approfondimento) . (toponimo) regione storico-geografica del Belgio del nord. Sillabazione: Fi | àn | dre. Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: dall'olandese Vlaanderen .